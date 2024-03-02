Подробности удара по дому в Одессе и изменения на фронте: главное из обращения Зеленского

В субботу, 2 марта, в течение всего дня в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "Шахеда" в многоэтажный дом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

О ситуации в Одессе

По его словам, сотрудники ГСЧС, полиции и других служб продолжают работать – есть информация о людях под завалами.

“По состоянию на данный момент известно о семи погибших, среди них два ребенка. Младенец – четыре месяца, его звали Тимофей. И мальчик – Марк, еще три года ребенку не исполнилось. Мои соболезнования всем родным, близким”, — сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что 8 человек, среди которых трехлетняя девочка, получили ранения в результате этого удара и все они получают необходимую медицинскую помощь.

“В таких атаках именно "Шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может. Это террор, целью которого является исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей”, — подчеркнул украинский лидер.

О необходимости оружия и системах ПВО

Зеленский призвал партнеров Украины противостоять российскому террору и не затягивать со снабжением оружия для Украины, в частности систем ПВО, недостаточное количество которых "приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни уносит Россия, постоянно растет".

“Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет это помнить”, — подчеркнул он.

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Президент призвал к единству как международных партнеров, так и во внутренней политике.

"Каждый, кто работает на государство, должен быть в государстве, за государство, заботиться о государстве. О общих интересах, а не о каких-то личных. Личные интересы – после войны. Сейчас все должны поддерживать оборону, заботиться о людях, сохранении жизни. Каждый день должен что-то добавлять Украине – нашей общей силе”, — подчеркнул он.

О ситуации на фронте

Владимир Зеленский сообщил, что каждый день получает доклады от военных и находится в коммуникации с партнерами, чтобы украинские воины могли получить именно то, что необходимо.

“Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые... В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с подробным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям”, — подчеркнул президент.

Напомним, в Одессе в результате удара российского "Шахеда" по жилому дому полностью уничтожено 18 квартир.

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