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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Подробности взрыва газа в Киеве: полиция установила причины инцидента

В результате взрыва бытового газа в Дарницком районе столицы были ранены трое полицейских и злоумышленники.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Взрыв газа в Киеве

В результате взрыва газа ранены трое правоохранителей и злоумышленника / © Национальная полиция Киева

Полиция начала уголовное производство по взрыву газа в квартире жилого дома в Дарницком районе Киева, в результате которого пострадали правоохранители. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в столичной полиции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня около 14.00. Предварительно известно, что 34-летний мужчина на основании «личной неприязни» поджег дверь в дом своего соседа, живущего этажом выше.

На место инцидента была вызвана полиция. Но когда стражи порядка прибыли по вызову и установили, где скрывается вероятный поджигатель, они почувствовали запах газа. Было принято немедленное решение об эвакуации жильцов дома и вызове экстренных служб.

«В дальнейшем в квартире произошел взрыв, в результате которого пострадали трое полицейских и сам злоумышленник. С телесными повреждениями они госпитализированы. Благодаря своевременным и профессиональным действиям правоохранителей никто из граждан не пострадал», — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и взрывотехники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство по фактам умышленного причинения телесных повреждений работникам правоохранительных органов и умышленному уничтожению имущества. Подозреваемому в поджоге двери соседа и подрыве квартиры бытовым газом грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Киеве посреди улицы нашли мертвого мужчину : что говорят в полиции. Признаков насилия не выявлено.

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