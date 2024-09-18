Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подробности задержания Усика в Польше и атака беспилотников на российские регионы: главные новости ночи 18 сентября 2024 года

Подробности задержания Усика в Польше и атака беспилотников на российские регионы: главные новости ночи 18 сентября 2024 года

Александра Усика уволили после задержания в польском аэропорту / Фото: instagram.com/usykaa

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Задержание Усика в аэропорту Кракова: первая реакция Зеленского Читать далее –>
  • "Произошло недоразумение": Усик впервые прокомментировал задержание в аэропорту Кракова Читать далее –>
  • Сибига сообщил детали освобождения Усика в аэропорту Кракова Читать далее –>
  • Беспилотники атаковали несколько регионов России ночью: в одном из городов объявлена частичная эвакуация Читать далее –>
  • Ночью в Украине летали беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Усика арестовали в аэропорту Кракова

Усика арестовали в аэропорту Кракова

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация