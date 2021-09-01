Подробности жестокого убийства девушки в Винницкой области: мужчина повесился на турнике и оставил записку

Знакомые говорят, что мужчина сильно ревновал Ирину.

В Виннице 31-летний мужчина жестоко убил 20-летнюю бывшую возлюбленную. На ее теле нашли около тридцати ножевых ранений. Трагедия произошла в областном центре в съемной квартире. Когда полиция выяснила, где живет подозреваемый и приехала к нему домой, то он уже повесился.

Об этом пишет Обозреватель.

В маленьком городе Томашполь Винницкой области похоронили 20-летнюю Ирину Кузнецову, студентку факультета иностранных языков Донецкого национального университета им. Василия Стуса (вуз сейчас расположен в Виннице).

Одноклассники вспоминают Ирину теплыми словами.

"Когда мы учились в школе, Ирина была скромной и тихой девочкой. Но это на первый взгляд. На самом деле она всегда умела постоять за себя, стоило ее кому-то задеть. Да и мама не давала в обиду единственную дочь, которую она воспитывала одна. Ира хорошо училась по всем предметам, шла на медаль. Только не помню, получила она ее или нет", — вспоминает одна из одноклассниц.

У Иры была единственная подруга, с которой они после школы вместе и поступили в вуз.

В школе у Ирины парней не было, никто не замечал, чтобы она встречалась с кем-то. Роман у нее начался, уже когда она стала студенткой и уехала жить в Винницу.

Там она и встретила Виталия. Он намного старше девушки, у них разница 10-11 лет. Мужчина уже был женат, у него есть ребенок. Сам он родом из села Голубовка Жмеринского района. В Виннице работал в магазине.

Встречались они три года. Вместе жили, даже ездили к родителям Виталия в деревню. Все вроде было серьезно. Однако он часто ревновал девушку.

"Говорят, что он увидел ее с другим, поэтому приревновал, и такое произошло. Другие говорят, что они уже разошлись, когда он встретил ее с другим парнем. Сейчас уже трудно сказать, правда", — рассказывает знакомая девушки.

По данным полиции, в тот роковой день кто-то из соседей заметил мужчину, который стучал в дверь квартиры, где Ирина снимала комнату. Таким способом и вычислили подозреваемого.

Оперативники приехали в дом к родителям Виталия. Однако он уже повесился во дворе на турнике, родителям оставил записку, в которой просил прощения и говорил, что без Ирины жить не сможет.

Родители считают, что он не мог так жестоко убить девушку. Жители села рассказывают, что Виталий не был агрессивным.

Правда, есть и другая версия. Одна из знакомых рассказала, что Виталий поднимал руку на бывшую жену и иногда был агрессивен по отношению к другим. Также он якобы задолжал алименты на ребенка. А его мать всегда его защищала.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина жестоко убил своего товарища, к которому пришел в гости.

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