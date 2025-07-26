Подростки изнасиловали и ограбили женщину: какое наказание им грозит

Судебное заседание / © закарпатская областная прокуратура

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В Мукачево трое несовершеннолетних и 13-летний малолетний совершили жестокое нападение на женщину. 23 июля вечером они силой отобрали у потерпевшей наличные и золотые украшения, после чего изнасиловали ее.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Правоохранители задержали злоумышленников в тот же день. По ходатайству прокурора, трем подозреваемым (14, 16 и 17 лет) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога. В отношении 13-летнего, который не достиг возраста уголовной ответственности, решается вопрос о принудительных воспитательных мерах.

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Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Делом руководит руководитель Мукачевской окружной прокуратуры, который лично возглавил группу прокуроров по этому делу.

Подозреваемым инкриминируют изнасилование группой лиц и грабеж с применением насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины). Санкции статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет напали на 46-летнюю прохожую, ограбили и изнасиловали ее.

Стоит отметить, что на Закарпатье двое мужчин напоили и изнасиловали 15-летнюю.

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