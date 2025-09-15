Подростки массово делают "улыбку Джокера": что это такое и в чем опасность

«Улыбка Джокера» / © LB.ua

В украинском сегменте TikTok набирает обороты новый опасный тренд — «Улыбка Джокера». Подростки имитируют или даже физически подрезают углы рта, пытаясь сделать улыбку более широкой и «эффектной». В Сети появляются видео с последствиями следующих действий: ранами, следами крови и пластырями. Вероятно, источником тренда являются российские пользователи, чьи ролики были одними из первых и популярных.

Об этом пишет Lb.ua.

Пластический хирург Андрей Павелий предостерегает, что подобные попытки — это опасное самоповреждение, а не косметическая процедура. В области губ проходят важные сосуды и нервные окончания. Даже небольшой разрез может вызвать:

сильное кровотечение;

инфекции и нагноения;

грубые рубцы, которые могут обезобразить лицо и ограничить движения губ.

По словам врача, самостоятельная подрезка не даст желаемого результата, поскольку раны на постоянно двигающихся и контактирующих со слюной губах заживают очень медленно. Это может привести к образованию рубцов, которые не только обезобразят линию рта, но и могут стягивать углы вниз, делая улыбку деформированной.

«Улыбка Джокера» как проявление психологических проблем

Врачи сходятся во мнении, что подобное поведение может быть проявлением селфхарма (самовреждений). Психиатр Евгений Скрипник объясняет, что часто люди причиняют себе физическую боль, чтобы перекрыть душевную, вызванную тревогой, депрессией или чувством пустоты. По словам психиатра, для подростков участие в таких трендах также может быть способом привлечь внимание, продемонстрировать смелость или обрести статус в группе.

Подрезание губ может быть не только желанием изменить внешность, но и признаком психической нестабильности или начальных расстройств личности. Это не просто эстетическая причуда, а сигнал о глубоких эмоциональных проблемах, требующих профессиональной помощи.

