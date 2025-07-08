Подростки массово уезжают из Украины, заканчивая школу дистанционно: омбудсмен назвала причину

Выпускники / © УНІАН

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Украинские ученики 11-х классов все чаще переходят с очного на дистанционное обучение, чтобы успеть уехать из страны до достижения совершеннолетия.

Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью Укринформу.

«Это печальная статистика и я говорила с общинами, с директорами и учителями. Они говорят, что 11-е классы начинают учиться в очном формате одно количество детей, потом часть детей переводится на дистанционное обучение и выезжает за границу и завершают школы в дистанционном формате», — отметила Лещик.

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Чаще всего это связано с опасением родителей относительно безопасности и мобилизации юношей после достижения совершеннолетия.

«Что заставляет выезжать? Эти сообщения о мобилизации с 18 лет также пугают родителей», — отметила омбудсмен.

Она отметила, что украинские подростки не всегда могут полноценно адаптироваться за рубежом и сталкиваются с трудностями. Лещик также подчеркнула, что важными условиями для возвращения семей из-за рубежа остаются жилье, работа, родные в Украине и образовательные перспективы.

Напомним, в НБУ спрогнозировали, что в этом году еще около 200 тысяч украинцев выедут за границу. В прошлом году эта цифра составляла 500 тысяч. В этом же отчете НБУ, говорится, что с 2026 года начнется возвращение мигрантов в Украину (а это 200 тысяч), а в 2027 году — полмиллиона.

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