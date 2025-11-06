Подростки нашли в лесу сбитый "Шахед", который взорвался: фото

Обломки российского беспилотника

В Черниговской области пострадали двое 15-летних юношей, которые нашли в лесу сбитый российский беспилотник.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Подростки собирали грибы в лесу и подошли к дрону слишком близко. Устройство взорвалось», — говорится в сообщении.

В полиции Черниговской области уточнили, что инцидент произошел в лесу на территории Понорницкой громады Новгород-Северского района.

«В результате детонации БпЛА оба парня получили осколочные ранения. Сейчас несовершеннолетним оказывается медицинская помощь», — сообщили полицейские.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, событию будет дана соответствующая правовая квалификация.

Гражданам напомнили о необходимости быть чрезвычайно осторожными при обнаружении любых боеприпасов, беспилотников или подозрительных предметов.

«Категорически запрещается касаться предмета и передвигать его! В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других подозрительных предметов, немедленно сообщите в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти», — призывают в полиции.

