Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Подростки нашли в лесу сбитый "Шахед", который взорвался: фото

В результате детонации БпЛА оба парня получили осколочные ранения.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Обломки российского беспилотника

Обломки российского беспилотника

В Черниговской области пострадали двое 15-летних юношей, которые нашли в лесу сбитый российский беспилотник.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Подростки собирали грибы в лесу и подошли к дрону слишком близко. Устройство взорвалось», — говорится в сообщении.

В полиции Черниговской области уточнили, что инцидент произошел в лесу на территории Понорницкой громады Новгород-Северского района.

«В результате детонации БпЛА оба парня получили осколочные ранения. Сейчас несовершеннолетним оказывается медицинская помощь», — сообщили полицейские.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, событию будет дана соответствующая правовая квалификация.

Гражданам напомнили о необходимости быть чрезвычайно осторожными при обнаружении любых боеприпасов, беспилотников или подозрительных предметов.

«Категорически запрещается касаться предмета и передвигать его! В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других подозрительных предметов, немедленно сообщите в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти», — призывают в полиции.

Напомним, недавно в Сети появилось фото авто на территории киевского ЖК, на крыше которого был размещен вражеский БпЛА. Правоохранители изъяли его.

Дата публикации
Количество просмотров
273
