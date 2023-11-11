Подростки разбили один из вагонов поезда Конотоп — Хутор-Михайловський: что угрожает вандалам

Сумма ущерба более чем на 100 тысяч гривен.
Украинские железнодорожники задержали подростков, которые крушили поезд Конотоп — Хутор-Михайльвисский. Ими оказались двое подростков.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что локомотивная бригада 10 ноября задержала вандалов, повредивших один из вагонов поезда Конотоп — Хутор-Михайловский.
"Во время рейса, около 22 часов, подростки выбили два окна и выломали около 10 сидений. Во время остановки на станции Брюловецкий локомотивная бригада поезда задержала подростков и передала их правоохранителям. По предварительным подсчетам железной дороги нанесен ущерб более чем на 10" – говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отметили, что обеспокоены таким поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время такой случай.
Напомним, накануне под Киевом подростки разгромили вагон электрички Яготин – Киев. Национальная полиция установила лиц, повредивших пригородный поезд. Ими оказались учащиеся восьмого класса лицея в Бориспольском районе.
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