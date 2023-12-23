Подростки в Днепре зарезали беспризорную и пытались убить бездомного: подробности

В Днепре семеро парней в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению умышленного убийства бездомной женщины.

Правоохранители установили, что семь подростков в Днепре, вероятно, совершили умышленное убийство бездомной женщины. Также их проверяют на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины. На счету задержанных могут быть и другие аналогичные преступления, так что полицейские продолжают оперативные и следственные действия.

Об этом сообщает Нацполиция.

Убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь со 2 на 3 декабря. Нападавшие обнаружили бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась.

Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое. С многочисленными телесными повреждениями потерпевшему удалось сбежать. Он добежал до автозаправки и попросил вызвать ему скорую помощь. Также подростки могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади.

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Оперативники криминальной полиции и следователи провели ряд следственных и розыскных мероприятий: осмотрели места преступлений и установили маршрут движения нападающих. Также в телефоне одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили фрагменты видео, на которых зафиксированы преступления фигурантов. В ходе досудебного расследования полицейские установили всех участников событий и провели около десяти обысков по местам их проживания, установили круг знакомств и свидетелей, в результате чего собрали полную доказательную базу для привлечения их к ответственности.

Также в ходе следственных действий полицейские получили информацию, что действиями задержанных может руководить 23-летний житель г. Днепра, который находится в тюрьме за совершение убийства и разбойного нападения. По имеющейся информации, общение между ним и задержанными происходило в общей группе в мессенджере, где пропагандировалось насилие и радикальные преступные действия. Туда же фигуранты сбрасывали видео совершенных преступлений. В его камере произведен обыск и изъят мобильный телефон. Для проверки указанной информации подключены сотрудники киберполиции.

В настоящее время семеро нападающих задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Двух подозреваемых задержали в Донецкой области совместно со спецназначенцами полиции Донецкой области. Им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Ракитном в Киевской области две девушки избили другую 12-летнюю девочку. Она сейчас находится в областной детской больнице под наблюдением медиков. Правоохранители открыли уголовное производство по статье хулиганство и проводят следственные действия. Драка произошла в прошлую пятницу, но мать Софии узнала об избиении своего ребенка от полиции.

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