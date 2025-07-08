Подростки в Одессе решили найти бездомного и пострелять в него: что им грозит

Стрельба в Одессе / © pixabay.com

Реклама

Двое подростков 14 и 16 лет напали на мужчину в одесском парке, открыв по нему стрельбу из пневматических пистолетов. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с особой дерзостью.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел днем в конце июня. По данным полиции, трое несовершеннолетних специально пришли в парк, чтобы найти бездомного мужчину и поиздеваться над ним. Вооруженные пневматическим оружием, они увидели 30-летнего местного жителя, начали его словесно унижать, а когда тот пытался уйти — открыли огонь.

Реклама

Третий из нападавших, который не имел пистолета, сбил потерпевшего с ног и избил руками и ногами. Только вмешательство случайных прохожих заставило злоумышленников убежать. Люди вызвали полицию и «скорую помощь».

Мужчину с побоями и многочисленными ранениями от пневматических пуль доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь.

В тот же день полицейские установили и задержали двух фигурантов. У них изъяли оружие, которое подростки приобрели в интернете. Сейчас суд избрал им меру пресечения — ночной домашний арест.

«Мы собрали достаточную доказательную базу и сообщили фигурантам о подозрении в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Согласно санкции ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Принимаются меры по установлению и уходу за детьми.

Реклама

Степень тяжести телесных повреждений у пострадавшего устанавливают судмедэксперты. Расследование продолжается.

Напомним, в июне в Запорожье мужчина открыл стрельбу в детском центре после конфликта с подростками.

Недавно в Киеве задержали велосипедиста, который из травматического оружия стрелял по автомобилю волонтера, внутри которого были женщина и ребенок. Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Подобные инциденты вызывают общественный резонанс и поднимают вопрос безопасности в публичном пространстве.

Также мы сообщали, что в Киеве пьяный мужчина решил «воспитать» компанию подростков и выстрелил в них из травматического пистолета.

Реклама