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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Подростки вульгарно надругались над могилой на сельском кладбище (видео 18+)

Полиция установила личности двух несовершеннолетних.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
надругательство над могилой

Надругательство над могилой / © скриншот с видео

В селе Калаколово Кировоградской области двое подростков совершили вульгарное надругательство над местом захоронения. Один из них имитировал половой акт возле надгробия, другой — снимал это на видео.

Распространенные в соцсетях кадры опубликовало местное издание «Кировоградская правда»

Полицейские установили личности причастных к совершению надругательства над могилой.

«Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей. В настоящее время они дают объяснения полицейским. Решается вопрос о правовой квалификации события», — отметила пресс-секретарь полиции Кировоградщины Виталина Бевзенко.

По информации журналистов «КП», ребятам 14 и 16 лет.

В комментарии «Суспільному» староста Хмелевского округа, в который входит село Калаколово, Олег Шамара отметил, что не знаком с подростками.

«Их я не знаю, откуда и кто. Не наши они. Полиция пришла, тоже говорил, что не знаю их. Устанавливать личности — это дело полиции, они должны этим заниматься», — сказал он.

За надругательство над могилой, местом захоронения или телом умершего предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру возле Харькова трое парней демонстративно фотографировались, подняв руки в нацистском приветствии

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