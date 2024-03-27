Подростковая драма закончилась трагедией: в Умани юноша зарезал любовника своей девушки

В Черкасской области юноша из-за ревности зарезал своего соперника и ранил его товарища.

В городе Умань Черкасской области 19-летний парень жестоко убил своего сверстника. Трагический инцидент произошел из-за ревности.

Об этом сообщает полиция Черкасчины.

Отмечается, что подозреваемый был на заработках за границей. Однако, когда узнал, что у его девушки появился другой, немедленно вернулся в Украину.

Он устроил расправу над соперником прямо в помещении одного из уманских общежитий. Ревнивец нанес многочисленные удары ножом в живот и грудь своему сопернику. 19-летний студент скончался на месте.

Еще один молодой человек пытался защитить товарища и тоже получил ножевые ранения. Пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся. Его оперативно разыскали и задержали в процессуальном порядке работники уголовного розыска.

В Умани юноша зарезал любовника своей девушки / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Следователи открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За совершенное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры идет досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Харьковской области полиция задержала мужчину за совершение убийства. Он застрелил из ружья свою жену во время ссоры.

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