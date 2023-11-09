Подросток из Мариуполя, депортированный в РФ, попросил Зеленского вернуть его домой (видео)

Адвокат парня также записала обращение к президенту. Она попросила его "личного контроля по возвращению ребенка в Украину".

Депортированный в Россию из временно оккупированного Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит помочь ему вернуться в Украину. На днях Богдану вручили повестку в России. К Богдану присоединилась и его адвокат.

Об этом говорится в видео Богдана Ермохина и адвоката Екатерины Бобровской в Facebook.

В конце ноября молодой человек станет совершеннолетним. По данным Мининтеграции, юноше выдали российский паспорт и устроили на учебу, а в апреле Богдан пытался вернуться в Украину, однако его задержали на границе с Беларусью и вернули обратно в приемную семью.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой", – призвал Богдан.

В свою очередь Екатерина Бобровская также попросила президента "личного контроля по возвращению ребенка в Украину".

Как Богдан оказался в России

Напомним, 7 ноября стало известно, что в России незаконно депортированному из Мариуполя 17-летнему Богдану Ермохину вручили повестку. Родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.

После захвата Мариуполя военные РФ вывезли Богдана в оккупированный Донецк, а оттуда – в детский санаторий "Поляна" в Московские области.

"Несмотря на то, что Богдану еще 17 лет, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года. Я не сомневаюсь, что есть в планах российской власти относительно Богдана. Через две недели Богдану исполнится 18 лет, он станет совершеннолетним и, вероятно, его отправят в российскую армию", – говорится в заявлении адвоката.

После депортации в мае 2022 Богдан Ермохин пытался вернуться в Украину, однако не смог. В России ему уже выдали русский паспорт.

Напомним, оккупанты вывезли в страну-агрессорку более 700 тыс. украинских детей с начала большой войны.

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