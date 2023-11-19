Подросток из Мариуполя, который просил помощи у Зеленского, вернулся в Украину

18-летний Богдан Ермохин, которого подростком россияне депортировали из оккупированного Мариуполя, уехал в Беларусь. Оттуда отправился в Украину.

Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на самого Ермохина и его адвоката Екатерину Бобровскую.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала фото Богдана и его старшей сестры в аэропорту Минска. Сестра является его законным опекуном.

По словам Львовой-Беловой, Богдан вылетел в Минск вечером 18 ноября.

Андрей Ермак подтвердил, что парень уже в Украине.

"Нашей команде удалось вернуть домой Богдана Ермохина — украинского парня, которого Россия вывезла из оккупированного Мариуполя в Московскую область. Это произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Сегодня Богдану исполнилось 18 лет. Парень ранее обратился к Президенту Украины с просьбой помочь ему уехать в Украину. Мы были в постоянной коммуникации с Богданом, и он уже в Украине, рядом со своей сестрой", — написал он.

История Богдана Ермохина

Весной 2022 года Богдан Ермохин был вывезен из Мариуполя и отдан в приемную семью в Московской области России. В начале 2023 года он попытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали россияне.

Ермохин неоднократно заявлял, что хочет вернуться в Украину, где его законным представителем может выступать взрослая сестра. Российские власти ссылались на то, что как несовершеннолетний он не может сам решать, где ему жить.

В ноябре 2023 года стало известно, что Ермохина обязали явиться в подмосковный военкомат в декабре 2023 года, когда ему исполнится 18 лет. Подросток записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой.

Сколько детей россияне незаконно вывезли из Украины

Как сообщалось, по официальным данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это только те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил о нем Национальному информационному бюро Украины. Вернуть в Украину пока удалось 386 детей.

17 марта 2023 года Палата предварительного производства МКС выдала ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Львово-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях – депортации и незаконном перемещении населения, в том числе детей, с временно оккупированной территории Украины.

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