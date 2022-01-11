Подросток изнасиловал 13-летнюю девочку у пруда: в Тернопольской области будут судить юного преступника

Подросток изнасиловал 13-летнюю девочку у пруда: в Тернопольской области будут судить юного преступника

17-летний парень после употребления спиртных напитков напал на девочку.

В Тернопольской области будут судить подростка, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девушки.

Как рассказали в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, обвинительный акт в отношении подозреваемого 17-летнего жителя одного из сел Тернопольского района уже направили в суд.

Расследование установило, что изнасилование произошло 24 июля 2021 года на берегу местного пруда, где отдыхала компания подростков. После употребления спиртных напитков один из юношей изнасиловал малолетнюю.

Обвиняемый сейчас находится под стражей и ждет суда.

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