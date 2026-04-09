Подросток обманывал почтоматы: похитил посылки на полмиллиона
Юный хакер создал программу, которая позволяла обойти стандартный процесс оплаты.
В Кривом Роге 16-летний подросток создал программу, с помощью которой «обманывал» систему почтоматов — посылки отображались как оплаченные, и он просто забирал их.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Как установили правоохранители, несовершеннолетний, имея базовые знания программирования, детально изучил алгоритм официального приложения службы доставки, который обеспечивает получение посылок. А после этого создал программу, позволяющую обойти стандартный процесс оплаты.
Кроме того, криминальный «вундеркинд» разработал приложение, внешне похожее на официальное, для незаконного доступа к автоматизированным системам.
В результате посылки в приложении отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.
Сумма нанесенного ущерба составляет почти 500 тысяч гривен.
Юному хакеру сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности и Национальная полиция задержали преступную группу, которую организовал 20-летний житель Ивано-Франковской области. Злоумышленники похитили более четверти миллиона гривен с банковских счетов украинцев.