Подросток обманывал почтоматы: похитил посылки на полмиллиона

Поштомат

В Кривом Роге 16-летний подросток создал программу, с помощью которой «обманывал» систему почтоматов — посылки отображались как оплаченные, и он просто забирал их.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Как установили правоохранители, несовершеннолетний, имея базовые знания программирования, детально изучил алгоритм официального приложения службы доставки, который обеспечивает получение посылок. А после этого создал программу, позволяющую обойти стандартный процесс оплаты.

Кроме того, криминальный «вундеркинд» разработал приложение, внешне похожее на официальное, для незаконного доступа к автоматизированным системам.

В результате посылки в приложении отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 500 тысяч гривен.

Юному хакеру сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

