Подросток попал в деревянную "ловушку" на озере возле Ивано-Франковска: фото

Пострадавший был передан для обследования медикам кареты скорой помощи.

В воскресенье, 26 января, спасатели пришли на помощь 14-летнему парню, чья нога застряла в деревянных конструкциях пирса на озере возле Ивано-Франковска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области, опубликовав фото с места происшествия.

"В обеденное время к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Вовчинец Ивано-Франковской территориальной громады, на местном озере нога парня 2011 года рождения зажалась между деревянными конструкциями пирса", — говорится в сообщении.

Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования осторожно высвободили парня из деревянной ловушки.

Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Пострадавший был передан для обследования медикам кареты скорой помощи.

Напомним, ранее в Калушском районе Ивано-Франковской области под колесами поезда погиб 63-летний мужчина.

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