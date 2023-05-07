Подросток с Полтавщины продавал древесину на ОLХ – суд вынес парню приговор

Ученик 11 класса одной из школ Полтавской области получил условный срок за выпиливание и продажу деревьев на ОLХ. Он придумал мошенническую схему, к которой приобщил еще несколько соучастников.

Об этом говорится в приговоре Полтавского райсуда.

"В январе 2023 года житель Полтавщины вырубил в лесу на границе сел Малое Ладыжине и Старицковка семь дубов и два клена. Экспертиза оценила ущерб в 88 тыс. грн. После этого решил продолжать систематические незаконные порубки деревьев разных пород и диаметра на территории Коломакской общины. Самому реализовать схему было сложно, поэтому он привлек двух односельчан. Один из них – несовершеннолетний», – говорится в сообщении.

Горе-бизнесмен организовал преступную группу по поиску места с качественной древесиной, путей вывоза, а также продавал древесину через ОLХ.

Один из соучастников группы следил за тем, чтобы на близлежащей территории не было полиции и подозрительных автомобилей, прятал остатки срубленных деревьев, занимался вырубкой. За это получал часть прибыли. Одиннадцатиклассник выполнял ту же работу.

"27 января группа спилила три ясеня и два дуба. На следующий день в лесу вырубили 11 акаций и еще один ясень на 124 тыс. грн. Это же повторили 29 января и спилили пять акаций, два ясеня и клен еще на 122 тыс. грн. После короткого перерыва, в лес вернулись 1 февраля и спилили один дуб и девять ясень на более 100 тыс. грн. Потом имели еще несколько выездов до 16 февраля", — стало известно из дела.

В суде воры леса вину признали полностью. Объяснили, что пошли на преступление, потому что у них не было денег. Ученик рассказал суду, что хотел помочь матери. Более того, он считает, что его развитие соответствует его возрасту, у него с матерью хорошие доверительные отношения. Парень ее слушает, помогает по хозяйству, хорошо учится, имеет круг друзей своего возраста. Он обещал больше не нарушать закон. Действия группы определили как незаконную вырубку деревьев.

Все участники преступлений получили по 5 лет условно.

Накануне стало известно, как зеки-мошенники обманывали пользователей соцсетей. Четверо заключенных выдавали себя за военнослужащих ВСУ и выдумывали деньги у граждан, продавая генераторы, которых нет.

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