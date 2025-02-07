Подросток стал жертвой нападения из-за интернет-знакомства: детали дела

Нападающим сообщено о подозрении в хулиганских действиях с применением металлического предмета, а одному из них – в совершении грабежа.

В Киеве на Оболони группа подростков напала на 19-летнего парня во время встречи, организованной через знакомство в интернете.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Как установили правоохранители, юноша договорился о свидании с 15-летней девушкой, не зная о ее возрасте. На месте встречи на парня набросились подростки в балаклавах, избили его и нанесли удары металлической палкой.

Кроме того, один из нападавших завладел мобильным телефоном потерпевшего. Полиция оперативно установила участников нападения. Ими оказались четыре подростка в возрасте 14-15 лет, которые непосредственно наносили телесные повреждения.

Еще две 15-летние девушки снимали преступление на мобильный телефон, одна из которых была причиной встречи.

Момент избиения подростка на Оболони

Напомним, в Деснянском районе города произошла драка с участием двух девушек. Видео инцидента опубликовали 2 февраля местные Telegram-каналы.

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