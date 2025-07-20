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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2005
Время на прочтение
1 мин

Подруга Арестовича и бизнесмен: Зеленский ввел новые санкции — кто в списке

Президент Зеленский ввел санкции против пяти человек за антиукраинскую пропаганду.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 июля, ввел санкции против 5 человек за антиукраинскую пропаганду.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали:

  • российская псевдо оппозиционная блоггерша, «подруга Арестовича» Юлия Латынина (гражданство РФ);

  • украинский блоггер Андрей Серебрянский, известный в Сети как Андрей Луганский (гражданство Украины);

  • бизнесмен Геннадий Балашов, который в последнее время оправдывал российскую агрессию. По предварительным данным, сейчас он хочется в США (гражданство Украины);

  • экс-нардепка Наталья Королевская, перубающая в розыске с 2023 года (гражданство Украины);

  • z-военкор Татьяна Аксененко (гражданство РФ).

Как уточнили в Центре противодействия дезинформации, в список попали продвигавшие нарративы лица, созвучные с российской пропагандой.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет пользования имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые делают невозможным дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство.

Ранее сообщалось, что в ЕС был одобрен 18-й пакет санкций против России.

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