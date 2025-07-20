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- Украина
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Подруга Арестовича и бизнесмен: Зеленский ввел новые санкции — кто в списке
Президент Зеленский ввел санкции против пяти человек за антиукраинскую пропаганду.
Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 июля, ввел санкции против 5 человек за антиукраинскую пропаганду.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Под ограничения попали:
российская псевдо оппозиционная блоггерша, «подруга Арестовича» Юлия Латынина (гражданство РФ);
украинский блоггер Андрей Серебрянский, известный в Сети как Андрей Луганский (гражданство Украины);
бизнесмен Геннадий Балашов, который в последнее время оправдывал российскую агрессию. По предварительным данным, сейчас он хочется в США (гражданство Украины);
экс-нардепка Наталья Королевская, перубающая в розыске с 2023 года (гражданство Украины);
z-военкор Татьяна Аксененко (гражданство РФ).
Как уточнили в Центре противодействия дезинформации, в список попали продвигавшие нарративы лица, созвучные с российской пропагандой.
Санкции предусматривают блокирование активов, запрет пользования имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые делают невозможным дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство.
Ранее сообщалось, что в ЕС был одобрен 18-й пакет санкций против России.