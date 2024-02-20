Подрыв авто с членами УДА под Одессой: ищут ДРГ, за информацию обещают вознаграждение

Под Одессой неизвестные взорвали автомобиль с представителями Украинской добровольческой армии. В автомобиле находились супруги – Наталья и Альберт Кручинины, их пытаются спасти врачи. В теракте подозревают ДРГ, а тем, кто поможет их найти, обещают солидное вознаграждение.

Все подробности трагедии – в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.ua.

Кто совершил теракт

Неизвестные вживую взорвали представителей украинской добровольческой армии под Одессой. Произошла трагедия под вечер 19 февраля. Подробности рассказал спикер УГА "Юг" Сергей Братчук.

В Украинской добровольческой армии заявили, что расценивают подрыв авто как террористический акт и подозревают, что, скорее всего, в город пробралась диверсионно-разведывательная группа, которая могла прикрепить самодельную гранату к автомобилю.

Реакция командующего УДА

В своих соцсетях УГА уточнили, что подрыв произошел возле одного из военных объектов в пригороде Одессы. За жизнь Натали и Альберта Кручининых, находившихся в автомобиле, борются врачи. Отреагировал на трагедию и командующий УГА Дмитрий Ярош. Он сообщил, что Альберт до сих пор находится в коме. И пока медики спасают родителей, пообещал позаботиться о безопасности детей супругов.

"Ночью удалось посетить Альберта и Наталию в одном из медучреждений Одессы. Врачи делают невероятную работу. К сожалению, Альберт пока еще в коме. Наталья в результате тяжелой контузии находится в тяжелом состоянии. Верю, что их жажда жизни преодолеет все! Им и их детям обеспечена усиленная надежная охрана. Внутренняя безопасность УГА в тесном содействии с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами, работает в усиленном режиме. Надеюсь, что этот резонансный террористический акт будет раскрыт по горячим следам, а исполнители и заказчики будут либо задержаны, либо ликвидированы"

Свидетелей трагедии разыскивают

Кроме полицейских, на поиски виновных устремились и подразделения собственной безопасности УГА. Там призвали отозваться всех возможных свидетелей теракта, а за любую информацию о причастных к подрыву обещают вознаграждение в 10 тысяч долларов. Кроме того, на трагедию отреагировал журналист Сергей Стерненко – от себя он тоже пообещал вознаграждение за информацию о виновных в подрыве.

"Командование УГА расценивает преступление как теракт и объявило денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов за информацию, которая поможет найти и ликвидировать ДРГ. Я знаю Наталью и Альберта с 2014 года, они очень многое сделали как для Одессы, так и для украинской армии. Готовый предоставить от себя еще 10 000 долларов за информацию о выделках, которые это сделали"

Что угрожает виновным и как на новость отреагировали россияне

Между тем, в Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух людей, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Когда виновных найдут, те могут сесть за решетку от 10 до 15 лет или вообще пожизненно.

Между тем эту новость растягивают и пропагандисты, там, как всегда, свои безумные версии. Одна из них: что началась какая-нибудь зачистка.

"Вместе с тем нельзя исключать, что гибель одного из предводителей "Правого сектора" может быть связана с внутренними разбирательствами среди националистов. Подобные инциденты уже случались раньше. А на фоне катастрофы в Авдеевке, куда были брошены на убой отборные части украинских националистов", разногласия среди собратьев вполне могли дойти до точки кипения. Также нельзя сбрасывать со счетов версию, что главаря националистов могли зачистить люди президента Украины Владимира Зеленского"

Осторожно! Враг в тылу активно действует!

Биндеры, нацисты и так далее, и так далее. Словом, ничего нового мы не услышали. Как и не ясно, о каких таких предыдущих "инцидентах" в тексте идет речь, россияне, конечно, примеров привести не смогли. Но новость растянули все издания и телеграм-каналы, которые только могли. Впрочем, помните, с кем мы воюем, и не забывайте, что враг не прекращает активно действовать и в нашем тылу – от агентуры для сбора информации, агентов влияния к диверсионным группам. Всегда следует быть внимательными и принимать меры безопасности. Это не 100% гарантия безопасности, но значительно усложняет врагу задачу.

Напомним, что УГА – это добровольческое военное формирование Украины, бойцы которого боролись с россиянами еще с 2014 года. Символично, что датой основания Украинской добровольческой армии определено 20 апреля 2014 — именно тогда бойцы формирования впервые пошли в бой под командованием Дмитрия Яроша во время Антитеррористической операции под городом Славянск Донецкой области.

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