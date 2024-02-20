Подрыв авто Украинской добровольческой армии – видео с места преступления в Одесчине

Полиция обнародовала фото и видео автомобиля, который накануне неизвестные взорвали в селе Гвардейское в Одесской области — ранения получили два представителя Украинской добровольческой армии Альберт и Наталья Кручинины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Подрыв авто УДА в Одесской области / Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские проводят комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.

В УДА расценивают преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность враждебных ДРГ.

Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности разбил бутылку и обломком стекла убил женщину.

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