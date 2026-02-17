Подрыв авто в Одессе 16 февраля: силовики схватили агента РФ и раскрыли детали (фото)

СБУ задержала злоумышленника, который взорвал авто в Одессе / © СБУ

СБУ и Нацполиция в течение суток вычислили и задержали российского агента, который 16 февраля взорвал автомобиль в Одессе. Злоумышленник действовал по дистанционной инструкции кураторов, использовав самодельную бомбу с мобильным детонатором.

Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.

Правоохранители оперативно задержали мужчину, который по заказу спецслужб России взорвал автомобиль в Одессе 16 февраля.

Подробности теракта в Одессе

По данным следствия, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатку и установил ее под днищем внедорожника, припаркованного у подъезда жилого дома. В результате взрыва пострадал владелец авто, который в тот момент находился рядом.

Правоохранители выяснили, что теракт готовил завербованный врагом 33-летний безработный. В поле зрения российских кураторов он попал, когда искал легких денег в телеграм-каналах.

После вербовки мужчина получил от куратора подробные инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки из подручных материалов. Необходимые компоненты злоумышленник приобрел в хозяйственных магазинах, после чего собрал взрывчатку и оснастил ее мобильным телефоном для дистанционной активации.

Впоследствии подозреваемый провел разведку на месте запланированного подрыва, установил взрывчатку под автомобилем и оставил рядом замаскированный смартфон. Через него российские спецслужбы отслеживали обстановку и осуществили дистанционный подрыв.

Во время обысков в квартире задержанного правоохранители изъяли составляющие для изготовления взрывчатки и телефоны, которые он использовал для связи с российским куратором.

Следователи сообщили вражескому агенту о подозрении в теракте. Мужчина сейчас находится под стражей и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Взрыв авто в Одессе 16 февраля — что известно

Напомним, утром 16 февраля в Одессе на улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota, в результате чего госпитализировали 56-летнего военного пенсионера. Под машиной обнаружили самодельное взрывное устройство. СБУ квалифицировала произошедшее как теракт и начала расследование для установления причастных лиц.

К слову, это не первый такой теракт в городе за последнее время. Так, утром 6 февраля в Киевском районе Одессы дистанционно взорвали автомобиль Toyota, когда 21-летний водитель завел двигатель. Мужчина погиб на месте. По данным СМИ, он был военным, хотя официально это не подтверждено. СБУ квалифицировала произошедшее как теракт и начала расследование.