Подрыв автомобиля с семьей на Харьковщине: в больнице от полученных ожогов скончался ребенок

В Харьковской области в больнице скончался 12-летний мальчик, вместе с семьей взорвавшийся в автомобиле на мини. Ребенок получил тяжелые ожоги.

Об этом сообщили в Золочевском поселковом совете.

"Мать погибла на месте, отец и дети получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но его сердце не выдержало", — говорится в сообщении.

К слову, 2 июня вблизи деревень Морозова Долина и Лемищине взорвался автомобиль. В салоне находилась семья с тремя детьми. Тогда 37-летняя женщина погибла на месте.

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