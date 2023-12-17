Подрыв депутатом гранаты на Закарпатье: среди раненых – военный на двух протезах

По словам военного, первые две гранаты, которые бросил один из депутатов, покатились именно под его стул.

В результате теракта на заседании сессии сельсовета на Закарпатье в пятницу, 15 декабря, среди прочих пострадал и военный на протезах Василий Штефко.

Об этом сообщает "Укринформ".

Военный рассказал журналистам издание, что находится в больнице, имеет осколочные ранения мягких тканей.

По его словам, первые две гранаты, которые бросил один из депутатов, покатились именно под его стул.

"Все произошло очень быстро, буквально за две-три секунды, я не успел среагировать. Очнулся уже в больнице. Мне провели все операции, стабилизировали. Меня спасли протезы — правда, один из них сильно поврежден, придется менять. Но перед тем еще должны зажить раны, так это будет долгий процесс", – рассказывает Штефко.

Военный заверил, что получил всю необходимую медицинскую помощь, полностью обеспечен лекарством и надлежащим уходом.

Напомним, что Василий Штефко после полномасштабного вторжения пошел на войну без обеих ног, на протезах. По словам Василия, чтобы попасть в армию ему пришлось даже приврать в военкомате.

Мужчина, потерявший обе ноги, пошел на войну и стал примером для собратьев (на жестовом языке)

Подрыв гранаты на Закарпатье

Напомним, в четверг, 15 декабря, во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района один из депутатов совета взорвал гранаты внутри здания во время заседания.

В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. 16 декабря в больнице скончался один из раненых.

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