Подрыв депутатом гранаты на Закарпатье: суд избрал меру пресечения Сергею Батрину — подробности

Потерпевший пока будет находиться под охраной в больнице Свалявы, а затем его переведут в спецпалату Ужгорода или Мукачево, ведь в СИЗО его принять не могут, пока мужчина не встанет на ноги.

В Ужгородском горрайонном суде депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания сессии Керецковского сельсовета на Закарпатье 15 декабря, была избрана мера пресечения. Его будут содержать под стражей без возможности внесения залога, согласно ч.2 ст. 258 УК (террористический акт).

Об этом идет речь в сообщении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

"Сегодня 17 декабря, в соответствии с определением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК Украины. (Террористический акт)", — отметили в суде.

Напомним, что один из потерпевших от полученных ранений скончался. Сторона обвинения ходатайствовала об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

В то же время, сторона защиты и подозреваемый против удовлетворения ходатайства прокурора не возразили.

Что известно о подрыве гранат в Закарпатье

15 декабря во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района на Закарпатье один из депутатов совета, а именно нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Батрин, взорвал три гранаты в комнате, где продолжалось заседание.

В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. 16 декабря в больнице скончался один из раненых.

ТСН.ua уже разбирал видео, где взрыватель — Батрин Сергей Михайлович бросил гранаты, когда решались бюджетные вопросы. В Сети до сих пор доступна вся трансляция сессии и она действительно скандальна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕПУТАТ ВЗОРВАЛ ГРАНАТЫ во время сессии! Много раненых! Жуткие подробности!

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