Подрыв ГЭС не повлияет на контрнаступление: Зеленский провел заседание ставки

Президент подчеркнул, что готовность у войск освободить украинские земли — максимальная.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором руководство страны обсудило ситуацию на фронте и подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС.

Об этом президент сообщил на официальной странице в Telegram.

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Зеленский рассказал, что на заседание ставки был заслушан доклад командования, а также детально разобрана ситуация на фронте и готовность ВСУ к дальнейшим действиям. Президент подчеркнул, что готовность у войск максимальная.

"Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод – подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозепом Боррелем.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Китае отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС, совершённой российскими захватчиками 6 июня.

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