Подрыв ГЭС: в Херсонской области мелеют акватории местных нацпарков

На понедельник, 19 июня, уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" падает. В результате подрыва Каховской ГЭС продолжается обмеление акватории местных национальных парков.

Об этом сообщили в пресс-службе Минокружения.

Понижение уровня воды происходит медленно — до 1 см в час. В целом с 8 июня уровень воды с 5,68 метра снизился более чем на 4,89 м. Сейчас он составляет 0,79 м. К слову, к подрыву плотины Каховской ГЭС уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" составил 0,31 метра.

Специалисты отмечают, что в районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. В настоящее время средний уровень около 0,8 м.



Также продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился ориентировочно на 12 м.

Напомним, по состоянию на 18 июня известно, что в результате подтоплений, вызванных подрывом Каховской ГЭС , погибли 16 человек: 14 — на Херсонщине и 2 — на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.

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