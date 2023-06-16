Подрыв ГЭС: в Каховском водохранилище критически низкий уровень воды, продолжается обмеление водоемов

Каждый час уровень воды снижается на 2-5 см.

Из-за подрыва Каховской ГЭС уровни воды Каховского водохранилища ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минокружения.

Тем временем уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" по состоянию на 16 июня снизился более чем на 4 м. Сейчас он составляет 1,67 м. Отмечается, что ежечасно уровень воды снижается на 2-5 см.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. В настоящее время средний уровень около 1,9 м.

Тем временем идет обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился более чем на 11 м. А водно-болотные угодья "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" и "Пойма Семь Маяков" полностью обмелели.

Как сообщалось, в "Укргидроэнерго" назвали предварительные последствия подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. В частности, нанесли невосполнимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома.

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