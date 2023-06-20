Подрыв ГЭС: в реках Николаева запретили купаться и ловить рыбу

Запрет будет действовать до 1 июля.

В реках Николаева запретили купаться и ловить рыбу. Запрет связан с подрывом российских оккупантов плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий ЧС техногенного характера регионального уровня, связанной с подрывом российской федерацией плотины Каховской ГЭС, запрещено купаться и ловить рыбу в реках Николаева", — говорится в сообщении мэра.

Отмечается, что с 15 июня по 1 июля на территории Николаевской области введен полный запрет на:

купание в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса;

любительский и промышленный отлов водных биоресурсов в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лимане, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса;

реализацию водных биоресурсов без документов происхождения и/или выловленных из вышеперечисленных водных объектов.

Как сообщалось, после подрыва Каховской ГЭС в водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей, отдельные показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы. Среди опасных возбудителей заболеваний – сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка.

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