Подрыв гранат на сессии сельсовета в Закарпатье: журналист назвал вероятную причину поступка депутата

Руководитель закарпатского информационного портала Mukachevo.net Юрий Дзямулич отметил, что депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин постоянно создавал конфликтные ситуации и выражал недовольство работой сельского головы. В пятницу, 15 декабря, когда он взорвал гранаты во время сессии, его должны были избирать секретарем сельского совета, но это решение не было внесено даже в повестку дня.

"Может быть, это и было причиной его действий", — сказал Юрий Дзямулич в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, депутат Сергей Батрин был активистом и постоянно конфликтовал, в частности, с сельским головой.

“У него постоянно были конфликтные ситуации. Просмотрев его Facebook-страницу, там у него постоянно какие-то обращения, сообщения о том, что происходит в сельской громаде. Можно заключить, что он конфликтный", — подчеркнул Дзямулич.

В то же время журналист отметил, что несмотря на свою конфликтность, Батрин был якобы адекватным, нормальным мужчиной, поэтому никто не ожидал, что такое может произойти.

По его мнению, спор вокруг принятия бюджета на следующий год между депутатом и сельским головой мог случиться, однако такие конфликты происходили и раньше и не приводили к такой реакции.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте на сессии Керецковского сельского совета Мукачевского района, в результате которого пострадали 26 человек, из которых 6 — в тяжелом состоянии.

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