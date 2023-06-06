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Подрыв Каховской ГЭС: большая вода затапливает Новую Каховку

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Подрыв Каховской ГЭС: большая вода затапливает Новую Каховку

Ночью 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. / Фото: Associated Press

В частности вода дошла до местного зоопарка.

В результате подрыва оккупантов дамбы Каховской ГЭС временно захваченную Новую Каховку Херсонской области затапливает. В частности, затопило парк развлечений "Сказочная дубрава", где расположен зоопарк.

Об этом сообщил легитимный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

"Подрыв ужасен, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, взорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер – объем воды достаточно велик на данный момент падает", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, по состоянию на 6:30 вода дошла до зоопарка "Сказочная дубрава", памятника Шевченко, Днепровского проспекта. Затопило летний театр, кафе, детскую площадку, лодочную станцию, яхт-клуб.

Городской голова говорит, что сейчас трудно получить информацию из города, потому что есть перебои с Интернетом. Он считает, что россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.   Из-за действий россиян на ГЭС президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит

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Дата публикации
Просмотры
16к
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