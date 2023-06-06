Подрыв Каховской ГЭС: большая вода затапливает Новую Каховку

В частности вода дошла до местного зоопарка.
В результате подрыва оккупантов дамбы Каховской ГЭС временно захваченную Новую Каховку Херсонской области затапливает. В частности, затопило парк развлечений "Сказочная дубрава", где расположен зоопарк.
Об этом сообщил легитимный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.
"Подрыв ужасен, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, взорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер – объем воды достаточно велик на данный момент падает", — подчеркнул Коваленко.
По его словам, по состоянию на 6:30 вода дошла до зоопарка "Сказочная дубрава", памятника Шевченко, Днепровского проспекта. Затопило летний театр, кафе, детскую площадку, лодочную станцию, яхт-клуб.
Городской голова говорит, что сейчас трудно получить информацию из города, потому что есть перебои с Интернетом. Он считает, что россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.
Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Из-за действий россиян на ГЭС президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В "Укргидроэнерго" сообщили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит
Читайте также:
- Ученые озвучили три сценария подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС: один из них — катастрофический
- Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС: какие населенные пункты под угрозой
- "Ужасной угрозы не существует": оккупанты сделали циничное заявление о подрыве Каховской ГЭС