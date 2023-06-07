Подрыв Каховской ГЭС: британская разведка предупредила о новой природной беде

В разведке обратили внимание, что уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высок перед обвалом.
Дамба Каховской ГЭС из-за подрыва РФ продолжает разрушаться, поэтому, вероятнее всего, это повлечет за собой новые дополнительные наводнения в ближайшие дни.
Об этом говорится в сводке разведки, опубликованном на официальной странице Министерства обороны Британии.
"Контролируемая Россией Каховская дамба частично провалилась чуть раньше 03:00 по местному времени 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и коммунальной инфраструктуры были снесены", — говорится в сообщении.
В разведке обратили внимание, что уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким перед обвалом, что привело к масштабным последствиям.
"Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище", — уверяют западные разведчики.
Напомним, американские аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что подрыв Каховской ГЭС был выгоден российской стороне, а все заявления и обвинения Кремля о причастности Украины к рунации дамбы называют "абмурдными и неправдоподобными".
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