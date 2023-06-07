Подрыв Каховской ГЭС: британская разведка предупредила о новой природной беде

В разведке обратили внимание, что уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высок перед обвалом.

Дамба Каховской ГЭС из-за подрыва РФ продолжает разрушаться, поэтому, вероятнее всего, это повлечет за собой новые дополнительные наводнения в ближайшие дни.

Об этом говорится в сводке разведки, опубликованном на официальной странице Министерства обороны Британии.

"Контролируемая Россией Каховская дамба частично провалилась чуть раньше 03:00 по местному времени 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и коммунальной инфраструктуры были снесены", — говорится в сообщении.

В разведке обратили внимание, что уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким перед обвалом, что привело к масштабным последствиям.

Разведка предупредила о наводнениях из-за подрыва Каховской ГЭС / Фото: Министерство обороны Великобритании

"Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище", — уверяют западные разведчики.

Напомним, американские аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что подрыв Каховской ГЭС был выгоден российской стороне, а все заявления и обвинения Кремля о причастности Украины к рунации дамбы называют "абмурдными и неправдоподобными".

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