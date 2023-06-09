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Подрыв Каховской ГЭС: что делать уже сегодня, чтобы спасти аграриев юга

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Подрыв Каховской ГЭС: что делать уже сегодня, чтобы спасти аграриев юга

Фото: pixabay.com

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС приведет к потере 30-40% урожайности в южном регионе Украины.

По предварительным подсчетам, 1,5-2 млн тонн агропродукции невозможно будет собрать, а из-за значительного подтопления есть риск, что на следующие несколько лет земля в регионе станет непригодной для засева.

Чтобы худший сценарий развития событий не стал реальностью, уже сегодня нужно предпринимать быстрые действия, объясняет на своей странице в Facebook представитель депутатской группы "ЗА БУДУЩЕЕ", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

Парламентарий разделяет ключевые действия на краткосрочные, которые Украина может предпринять в нынешних реалиях, и долгосрочные – после окончания войны и деоккупации территорий: "Быстрые действия – это срочное строительство водопроводов, обеспечение водой населения и с/х комплекса. Построение водопровода в нормальных условиях занимает 3 месяца, если реалистично – 6 месяцев. То есть уже к следующему сезону есть шанс установить поливные системы".

Также, как объясняет Лабазюк, нужно позаботиться о мелиорации и поливе полей. Если этого не сделать, существует риск коррозии почв и невозможности восстановления плодородия. Верховная Рада Украины на законодательном уровне рассмотрит этот вопрос уже на следующем пленарном заседании.

"В повестку дня следующего заседания парламента включен проект №7577. Принятие законопроекта является вторым этапом реформы в сфере гидротехнической мелиорации (реализуется в соответствии со Стратегией орошения и дренажа в Украине до 2030 года) и предусматривает привлечение иностранных инвестиций", — добавляет Лабазюк.

Если говорить о долгосрочной задаче, то это глобальное восстановление ГЭС, на которое уйдет минимум 5-10 лет при условии получения международной поддержки. Как добавляет нардеп, это физически можно реализовать только после завершения войны и деоккупации территории.

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Дата публикации
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