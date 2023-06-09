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Подрыв Каховской ГЭС: где и кто предоставляет бесплатное жилье пострадавшим (список)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Подрыв Каховской ГЭС: где и кто предоставляет бесплатное жилье пострадавшим (список)

Подрыв Каховской ГЭС: где и кто предоставляет бесплатное жилье пострадавшим / Фото: ТСН.ua

Пострадавшим в Херсонской области помогают по всей Украине.

6 июня российская армия подорвала Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины вода затопила Херсон и область. Люди и животные остались без крова и вынуждены эвакуироваться.

ТСН.ua собрал контакты волонтеров, шелтеров и других организаций по всей Украине, которые помогают выехать пострадавшим, а также обеспечивают питанием, одеждой, предоставляют услуги юристов и психологов.

Закарпатье

  • Детский городок "Уют". Благотворительный частный пансионат в Закарпатской области готов предоставить жилье вынужденно эвакуированным из зоны катастрофы на Каховской ГЭС. Первоначально готовы помочь интернатам, домам семейного типа, многодетным семьям, одиноким мамам с детьми.

Звоните по телефону: + 38 099 085 41 62.

Хмельницкая область

  • Лагерь "Над Збручем" в Хмельницкой области предоставляет эвакуированным временное жилье и защиту. Принимают людей с животными. Чтобы поселиться, нужно заполнить гугл-форму.

Контактный телефон: +3 096 488 79 00

Одесская область

  • Одесский Благотворительный Фонд "Путь домой" предоставляет вынужденным переселенцам и беженцам временное проживание и питание на срок от 1 до 30 дней.

Звоните по телефону: +38 063 904 00 22; +38 050 777 20 76.

Написать им можно в Instagram.

  • В Черноморске вынужденных переселенцев из Херсона могут временно поселить в гостинице "Ника".

Звоните по телефону: +38 067 481 38 28.

Днепр

Звоните по телефону: +38 068 607 30 18.

Кропивницкий

  • Благотворительный фонд "Милосердие" в Кропивницком принимает вынужденных переселенцев с животными. Людям могут помочь найти как временное, так и постоянное жилье.

Звоните по телефону: +38 073 007 00 78.

Львов и Киев

  • Во Львове эвакуированных из Херсона принимает приют Благотворительного Фонда "Твоя опора". Жителям предлагают комфортное проживание, питание, гигиенические средства, доступ к кухням и столовым. Также можно получить услуги юриста, адвоката, психолога, медицинское и психологическое сопровождение.

Звоните по телефону: +38 096 312 87 08.

Звоните по телефону: +38 067 65 32 535.

  • Сеть колливингов VILNYY во Львове и Киеве предлагает убежище на 7-10 дней для людей, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Заполните гугл-форму и волонтеры позвонят вам.

  • Львовское убежище "Центр Заботы" предлагает временное жилье вынужденным переселенцам. Принимают семьи с детьми, женщин с детьми, одиноких женщин. Не подходит для пребывания людей с инвалидностью.

Звоните по телефону: +38 097 306 39 95.

Херсон

  • Херсонская областная военная администрация помогает пострадавшим выехать и устроиться на новом месте.

Звоните по телефону: 0800330951; +38 091 481 78 45.

  • Помощь в эвакуации животных от UAnimals. Если вы из региона, пострадавшего из-за затопления, который рискует быть затопленным или принимающим эвакуированных животных, заполните короткую анкету.

Или звоните по телефону: +38 068 810 48 76.

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Дата публикации
Просмотры
670
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