Подрыв Каховской ГЭС: Гуменюк объяснила, зачем оккупанты совершили очередной акт террора

В настоящее время россияне эвакуируются из опасных районов на юге Украины.

В ночь на 6 июня российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС, чтобы таким образом давить на Украину. Оккупанты не понимают, откуда пойдет контрнаступление ВСУ, поэтому пытаются спровоцировать определенную ситуацию.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, россияне уже поняли, что натворили, потому и сами эвакуируются из опасных районов.

"Россияне подорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом. А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", — рассказала она.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС на последствия.

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