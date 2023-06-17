Подрыв Каховской ГЭС: как выглядит водохранилище – фото

После разрушения ГЭС на месте, где когда-то были тонны воды, теперь полуболото.
Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, приведя к одним из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине. На месте, где раньше было водохранилище, сегодня осталось полуболото.
В Сети показали, как выглядит водохранилище по состоянию на сегодняшний день.
"Бывшее Каховское водохранилище. В Украине есть свой аналог Аральского моря", — написал журналист Денис Казанский.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Из-за подтопления сразу началась эвакуация людей из Херсона и области.
По данным Минэкономики, после подрыва Каховской ГЭС цена строительства новой может составить около $1 млрд.
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, требуется не менее 5 лет в режиме 24/7.
"Укргидроэнерго" работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища и приступит к его строительству сразу после освобождения региона.
Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС часть Кривого Рога может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через полтора месяца.
По состоянию на утро 17 июня вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра, в то же время энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы Херсона. Кроме того, в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.
По данным The New York Times, вероятной причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой.
Читайте также:
- В Кременчуге произошла утечка аммиака – двух человек госпитализировали: есть ли опасность
- После подрыва Каховской ГЭС среди оккупантов распространяется холера — "Атеш"
- Еврейская конфедерация ответила на заявление Путина: "Зеленский – лидер, показавший пример мужества"