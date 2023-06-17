Подрыв Каховской ГЭС: как выглядит водохранилище – фото

После разрушения ГЭС на месте, где когда-то были тонны воды, теперь полуболото.

Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, приведя к одним из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине. На месте, где раньше было водохранилище, сегодня осталось полуболото.

В Сети показали, как выглядит водохранилище по состоянию на сегодняшний день.

"Бывшее Каховское водохранилище. В Украине есть свой аналог Аральского моря", — написал журналист Денис Казанский.

Как выглядит Каховское водохранилище. Фото/Telegram: Денис Казанский.

Как выглядит Каховское водохранилище. Фото/Telegram: Денис Казанский.

Как выглядит Каховское водохранилище. Фото/Telegram: Денис Казанский.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Из-за подтопления сразу началась эвакуация людей из Херсона и области.

По данным Минэкономики, после подрыва Каховской ГЭС цена строительства новой может составить около $1 млрд.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, требуется не менее 5 лет в режиме 24/7.

"Укргидроэнерго" работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища и приступит к его строительству сразу после освобождения региона.

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС часть Кривого Рога может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через полтора месяца.

По состоянию на утро 17 июня вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра, в то же время энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы Херсона. Кроме того, в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.

По данным The New York Times, вероятной причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой.

Читайте также: