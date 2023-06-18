Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с подтоплениями на юге на 18 июня

На юге Украины подтопленным остается 41 населенный пункт.
После подрыва оккупантами Каховской ГЭС по состоянию на утро 18 июня на юге Украины 41 населенный пункт остается подтопленным.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксированный уровень – 0,7 м.
В Херсонской области подтоплено шесть населенных пунктов, на временно оккупированной территории – 17.
Чрезвычайники и волонтеры эвакуировали 2 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных и 284 животных. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных. За прошедшие сутки откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов, с начала работ –107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов.
В Николаевской области частично подтоплены 18 населённых пунктов в Баштанском районе. За сутки откачано 426 куб. воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 куб. воды из 130 домов.
Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС пляжи Одессы признали непригодными и запретили купание.
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