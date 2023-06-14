Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с затоплением в Херсонской области

В Херсонской области затопленными все еще остаются 45 населенных пунктов.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области до сих пор остаются затопленными 45 населенных пунктов: 28 на правом берегу Днепра и 17 – на левом.

Такие данные обнародовала Херсонская ОВА по состоянию на 14 июня 14:30 ч.

Средний уровень подтопления составляет 2 метра.

На правобережье в результате разрушения водохранилища ГЭС затоплено 3103 дома.

По данным МВД, в Херсонской области работают 33 группы саперов, 66 мотопомп выкачивают воду из подвалов домов и с улиц населенных пунктов.

Сейчас более 3000 человек обратились в полицию с заявлениями о подтопленных домах. Следователи уже провели более 120 осмотров мест затоплений в рамках уголовных производств для того, чтобы пострадавшие в будущем получили компенсацию за разрушенное жилье.

С территорий Херсонщины и Николаевщины эвакуирован 3761 человек.

Напомним, в Херсонской области местные обнаруживают тела погибших после подрыва Каховской ГЭС.

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