Подрыв Каховской ГЭС: когда ожидается критическое повышение уровня воды в Днепре

В Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС во вторник, 6 июня, около 11 утра ожидается критическое поднятие уровня воды в реке Днепр.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Сейчас мы имеем повышение уровня воды в реке Днепр и в проливах. Вода прибывает медленно. Около 11 утра ожидаем поднятия критического уровня воды. В Херсоне в микрорайоне Корабел прогнозируется до 3-3,5 метров поднятия уровня воды", — отметил Самойленко.

Глава военной администрации Херсона Александр Прокудин призвал людей всех готовиться к худшему сценарию – эвакуации.

Александр Самойленко подчеркнул, что власти области контролируют ситуацию, чрезвычайники работают в усиленном режиме, больницы также готовы к любым критическим ситуациям.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС на последствия.

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