Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших выросло

По состоянию на утро 19 июня увеличилось количество погибших из-за паводков, повлекших подрыв Каховской ГЭС. Известно уже о 17 погибших, из которых 13 непосредственно в результате утопления.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

По его словам, сейчас поисковые работы продолжаются. Именно поэтому эта цифра пока не окончательная. Из Херсонской и Николаевской области было эвакуировано более четырех тысяч человек.

"Продолжает работать штаб в Херсонской области. Он оперативно решает все неотложные проблемы, которых очень много. На сегодняшний день в местах временного пребывания 474 человека. Им оказывается постоянная помощь. Другие люди находятся в большинстве своем у своих родственников, нашли альтернативное место жительства", — рассказал он. Кулеба.

В настоящее время на Херсонщине и Николаевщине проходит работа по расчистке территории, ее восстановлению.

Напомним, по состоянию на предыдущие сутки, 18 июня, было известно, что 14 человек погибли в Херсонской области и двое — в Николаевской области. Подтопленными остаются 1300 домов. 1274 – на территории Херсонской и 26 – Николаевской областей.

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