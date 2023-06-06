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Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС – "Энергоатом"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС – "Энергоатом"

Подрыв Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС. / Фото: Associated Press

Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной станции, однако ситуация сейчас контролируемая.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Компания отметила, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы ЗАЭС получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.

"Энергоатом мониторит ситуацию и следит за действиями оккупантов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности, МАГАТЭ. О любых изменениях будет оперативно уведомлено", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС на последствия.

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Дата публикации
Просмотры
4074
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