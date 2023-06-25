Подрыв Каховской ГЭС: на дне водохранилища продолжают выявлять уникальные артефакты — фото

На дне Каховского водохранилища обнаруживают старинные артефакты и даже человеческие останки.

После теракта, который российские оккупационные войска устроили 6 июня на Каховской ГЭС – подорвав станцию, на местах, где водохранилище уже обмелело, продолжают выявлять старинные артефакты.

Об этом пишет BBC Украина.

Археологи уже нашли предметы времен Второй мировой войны, времен украинского казачества, Византии и даже палеолита, например кости мамонтов.

Наконечники, керамика, греческие амфоры разных периодов, предметы времен Византии – это неполный список того, что работники коммунальных предприятий, занимающихся ликвидацией последствий, видели на территории, когда-то являвшейся дном Каховского водохранилища.

По словам историков, правильно проработать территорию дна Каховского водохранилища, да еще и в условиях войны будет очень сложно. Но если этого не делать – многие достопримечательности будут потеряны.

Территория, которую в 1950-х годах затопило из-за строительства Каховской ГЭС, абсолютно уникальна, утверждают историки.

"Это была сеть островов, заливов, маленьких рек, которые были пуповиной украинского казачества", — говорит историк Александр Алферов.

Там, как считается, существовали в разное время пять запорожских сечей – Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлыцкая и Новая или Подпольненская сечи.

Максим Остапенко, историк и археолог, бывший директор заповедника "Хортица" говорит, от неолита здесь оставили свой след разные народы – скифы, славяне, греки, византийцы и другие.

Потенциально в толще грунта можно найти удивительные вещи – это может быть оружие, казацкие лодки и древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

Уникальные находки на дне Каховского водохранилища. Фото: BBC Украина.

Уникальные находки на дне Каховского водохранилища. Фото: BBC Украина.

Уникальные находки на дне Каховского водохранилища. Фото: BBC Украина.

Уникальные находки на дне Каховского водохранилища. Фото: BBC Украина.

К примеру, середина Большого луга – где-то между современным Никополем и Энергодаром – это местность, где могли хоронить скифских царей. Недалеко оттуда в 1971 году на Толстой могиле нашли знаменитую золотую скифскую пектораль, говорит Максим Остапенко.

По словам одного из собеседников BBC, он нашел на обмелевших территориях нечто похожее на челюсть мамонта или южного ископаемого слона. Историки, видевшие фото находки, предварительно согласны с его оценкой.

"Мы ходили, смотрели, вижу — зубы. Понимаю, что это палеонтологический материал, что это не одна тысяча лет, что это окаменелость, — говорит он. — Понятно, что моего археологического опыта не будет вдоволь, чтобы его не повредить и поднять".

По его словам, он все зафиксировал, сфотографировал и зарыл находку, чтобы ее не повредили и не забрали. Теперь важно найти профессионалов, готовых приехать или хотя бы проконсультировать, как правильно работать с таким материалом.

"Но это должно быть комплексное исследование, а не просто лопатами выкопать, — объясняет он. — Времени мало, вода отошла, солнце на него светит, люди ходят, оно просто будет уничтожено".

Однако после обмеления водохранилища активизировались и так называемые "черные" археологи.

По данным Минкульта, "копатели-грабители" активизировались на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областей.

Министерство обратилось к местным властям и правоохранительным органам, чтобы не допустить разграбления.

Власти некоторых прибрежных районов, например на Никопольщине, вообще запретили людям выходить на обмелевшие берега.

В заповеднике "Хортица" говорят, что их археологи и реставраторы работают на берегах водохранилища целыми днями, как только вода начала отступать. Там также призывают людей, которые нашли что-то ценное, по их мнению, делать фото находки, отмечать геолокацию и сообщать об этом специалистам.

Напомним, военный эксперт объяснил, могут ли оккупанты или ВСУ атаковать через Каховское водохранилище.

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