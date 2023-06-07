Подрыв Каховской ГЭС: на спутниковых снимках показали масштабы наводнения на юге Украины

Многие дома погружены под воду.
Издание The Guardian опубликовало новые спутниковые снимки затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС Херсонщины.
Фото предоставила компания Maxar Technologies, сообщает британская газета.
На снимках видны масштабы наводнения на юге Украины. В частности, за погруженные в воду дома и здания. На многих из них видны только крыши. Кроме того, вода увлекает парки, землю и инфраструктуру.
Maxar сообщает, что изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.
Как сообщалось, по состоянию на утро 7 июня в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области увеличится еще до 1 м. В настоящее время затоплены 1852 дома на правобережье. По состоянию на 6:00 эвакуировано 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел вывезли 1286 год.
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