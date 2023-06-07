Подрыв Каховской ГЭС: на спутниковых снимках показали масштабы наводнения на юге Украины

Издание The Guardian опубликовало новые спутниковые снимки затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС Херсонщины.

Фото предоставила компания Maxar Technologies, сообщает британская газета.

На снимках видны масштабы наводнения на юге Украины. В частности, за погруженные в воду дома и здания. На многих из них видны только крыши. Кроме того, вода увлекает парки, землю и инфраструктуру.

Maxar сообщает, что изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

В результате наводнения, которое произошло из-за подрыва Каховской ГЭС, на Херсонщине тысячи домов оказались под водой. Фото: Maxar Technologies.

Масштабы наводнения в Херсонской области из-за подрыва каховской ГЭС. Фото: Maxar Technologies.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 июня в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области увеличится еще до 1 м. В настоящее время затоплены 1852 дома на правобережье. По состоянию на 6:00 эвакуировано 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел вывезли 1286 год.

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