Подрыв Каховской ГЭС: Шмыгаль сообщил, кто будет ответственным за ликвидацию последствий террористической атаки

Министр внутренних дел Игорь Клименко назначен руководителем работ по ликвидации последствий катастрофы.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС назначен руководитель работ по ликвидации последствий этой террористической атаки. Им стал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

Назначение Клименко руководителем работ по ликвидации последствий атаки окупантов на ГЭС стало лишь первым вопросом, который сегодня, 6 июня, был решен Кабмином.

"Во-первых. Назначаем министра внутренних дел Игоря Клименко руководителем работ по ликвидации последствий этой террористической атаки. Создаем штаб по ликвидации последствий, куда войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий", — заявил премьер.

Следующим важным решением стало выделение средств из Фонда восстановления в размере 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

"Третье решение: выделяем Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях почти 846 млн. гривен на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде", — сообщил он.

Напомним, что в Кривом Роге из-за подрыва Каховской ГЭС врагом в десятки раз подорожала питьевая вода.

Добавим, что в США есть разведданные, указывающие на причастность россиян к подрыву Каховской ГЭС.

Читайте также: