Подрыв Каховской ГЭС: сколько людей погибло и пропало без вести на 12 день ликвидации последствий

Подтопленными остаются 1300 домов. 1274 – на территории Херсонской и 26 – Николаевской областей.

Об этом сообщает МВД Украины в социальных сетях.

Всего из этих территорий эвакуировано 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.

Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и 2 – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.

Полиция приняла более 4800 заявлений граждан по поводу повреждения имущества. Проверили 13,5 тысячи квартир и домов.

Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но украинские люди несокрушимы: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают, несмотря на российские террористические атаки, ведь украинцы восстанавливают свою землю.

Подрыв Каховской ГЭС: подробности преступления окупантов.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Из-за подтопления сразу началась эвакуация людей из Херсона и области.

По данным Минэкономики, после подрыва Каховской ГЭС цена строительства новой может составить около $1 млрд.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, требуется не менее 5 лет в режиме 24/7.

По состоянию на утро 17 июня вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра, в то же время энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы Херсона. Кроме того, в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.

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