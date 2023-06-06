Подрыв Каховской ГЭС: ученый назвал три катастрофических последствия

По предварительным прогнозам, последствия подрыва Каховской ГЭС угрожают экосистемам. В то же время, чтобы определить все угрозы, требуется больше оперативной информации.

Об этом сказал старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов, передает "Общественное".

Затопит около 100 кв км

По словам Коржова, площадь затопления в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС составит около 100 кв. км: от Новой Каховки до Кизомыса.

Затопит территорию от Новой Каховки, Днепряна, до поселка Львовского. Там уровень воды поднимется на 1,6 м.

"По предварительным расчетам максимальный уровень воды поднимется на 1,6 м в верхних частях низовья Днепра (Новая Каховка, Днепряне, до поселка Львовского). Ниже уровень будет подниматься до метра высотой от нынешнего и дальше будет пол метра до 0,3 в районе Кизомиса. Для низовья Днепра такая ситуация не опасна, поскольку поднятие уровня будет кратковременным, не более недели. И какие последствия: вода из Каховского водохранилища промоет все низменные участки прибрежных полос низовья Днепра и потечет себе дальше", — сообщил Евгений Коржов.

Осушка Каховского водохранилища приведет к заражению воды и повлияет на работу атомной электростанции

"Осушение именно Каховского водохранилища, обнажение многолетних иловых накоплений и всей флоры, содержащейся там фауны приведет к заражению воды, падению уровня Каховского водохранилища ниже отметки 12,7 метра Балтийской системы. Будет влиять на работу атомной электростанции", — рассказал Евгений.

Подрыв Каховской ГЭС – самая большая катастрофа в Европе

В ночь на 6 июня кафиры совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС. Людей из Херсонской области эвакуируют.

Из-за разрушения Каховской ГЭС подтоплены 24 населенных пункта. Вода будет прибывать еще в течение суток.

Стало известно, что за неделю до подрыва Каховской ГЭС оккупационные власти позволили не расследовать аварии на опасных объектах,

В Германии подрыв дамбы ГЭС назвали "новым измерением" войны России против Украины.

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с заявлением о определении вступления нашего государства в Альянс. Россия взорвав Каховскую ГЭС чувствует безнаказанность, а потому нужно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы.

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