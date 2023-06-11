Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали об эпидемической ситуации

В Министерстве иностранных дел утверждают, что эпидемическая ситуация на юге контролируется, но напряжена. В подтопленных районах из-за подрыва Каховской ГЭС специалисты не обнаружили опасных инфекционных заболеваний.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

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Было несколько случаев гастроэнтероколитов, но они даже не с этой территории, попавшей в зону подтопления. Эпидситуация сегодня контролируемая, стабильная, но напряженная", — заявил он.

Ляшко успокоил, что вода в централизованной водопроводной сети полностью отвечает санитарным нормам и безопасна для употребления.

"В поверхностных водах в южных регионах зафиксировали превышение микробиологических показателей. Это свидетельствует об опасности воды и ее загрязнении", — добавил он, призвав южан подтопленных регионов не купиться в поверхностных водах и не употреблять ее.

Что происходит в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области уже пятый день продолжается ликвидация последствий и эвакуация населения после подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня. По состоянию на 11 июня более 30 населенных пунктов на освобожденной территории области остаются затопленными. Руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что на правобережье Херсонщины вода идет на убыль, за ночь уровень снизился на 26 см.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Херсонской области в результате подтоплений.

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