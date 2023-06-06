Подрыв Каховской ГЭС: в МВД рассказали, сколько еще будет прибывать вода

Уровень воды на правом берегу Днепра составляет уже более двух метров.

Из-за разрушения российскими захватчиками Каховской ГЭС были подтоплены 24 населенных пункта и вода будет прибывать еще в течение суток.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Он заявил, что, по оценкам специалистов, вода будет прибывать еще 20-24 часа, поэтому все подразделения МВД будут работать круглосуточно.

В настоящее время проводится эвакуация местного населения и сотрудники МВД уже вывезли несколько тысяч человек.

На территории Херсонской области развернуто пять пунктов для людей, эвакуированных из мест затопления.

"Призываем граждан быть осмотрительными, ведь вода поднимает взрывоопасные вещества, которые могут сдетонировать", – заметил Клименко.

Глава МВД отметил, что также в Днепр попало около 150 тонн мазута. Для ликвидации последствий экологической катастрофы на место отправлены специальные группы по оборудованию.

Клименко заявил, что захватчики продолжают обстреливать территории, на которых проводятся эвакуационные мероприятия.

"Российские оккупанты даже после сегодняшнего террористического акта продолжают обстреливать территорию, где проводятся эвакуационные мероприятия. И такие обстрелы продолжаются и на данный момент", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами "новым измерением" войны России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на обед 6 июня уровень воды в Херсоне поднялся на два метра, а критический момент наступит через 24 часа.

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